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熱巴貴氣人魚 含羞放電
貴為「頂流女星」，熱巴每輯寫真都令Fans驚艷。
內地頂流女星迪麗熱巴出道以來人氣高企，工作不斷，近日她以一襲藍色低胸晚裝出席品牌活動，配以閃爆首飾，貴氣逼人！工作室上載多張寫真，她坐在地上含羞答答對鏡頭放電，裙尾散落地上，十足美人魚一樣，網民紛紛大讚：「零死角美人」、「巴巴太美了」、「500年一遇美女」。
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