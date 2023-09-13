罷工潮犯禁 祖娜反骨錄節目 累電視台被包圍

雖然祖娜開節目違反工會與演員的協定，但她仍發聲明自辯：「我擁有這個選擇。我們遵守不討論或宣傳任何類型的電影和電視的規定。」不過編劇工會拒收貨，發聲明強調該節目任何「講稿」都有違工會罷工的條例。你有你鬧，她態度照舊，該節目如期於前日在哥倫比亞廣播公司（CBS）電視台進行錄影，一眾工會人士包圍電視台舉牌示威。據知有兩名現場觀眾經過示威區時，有工會人士遞上工會襟章，讓他們在節目中佩戴以示抗議，但電視台保安人員要求他們除下襟章，其中一名觀眾執意繼續佩戴並進入錄影廠，之後被工作人員要求離開。節目發言人證實事件，並指祖娜對此完全不知情。