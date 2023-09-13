罷工潮犯禁 祖娜反骨錄節目 累電視台被包圍
美國演員工會及編劇工會聯合罷工已有兩個月，至今仍未見曙光。不過，美國女星祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）卻於這個「非常時期」宣布主持的人氣清談節目《The Drew Barrymore Show》於下周一（18日）回歸播映新一季，因而被雙工會鬧爆！
雖然祖娜開節目違反工會與演員的協定，但她仍發聲明自辯：「我擁有這個選擇。我們遵守不討論或宣傳任何類型的電影和電視的規定。」不過編劇工會拒收貨，發聲明強調該節目任何「講稿」都有違工會罷工的條例。你有你鬧，她態度照舊，該節目如期於前日在哥倫比亞廣播公司（CBS）電視台進行錄影，一眾工會人士包圍電視台舉牌示威。據知有兩名現場觀眾經過示威區時，有工會人士遞上工會襟章，讓他們在節目中佩戴以示抗議，但電視台保安人員要求他們除下襟章，其中一名觀眾執意繼續佩戴並進入錄影廠，之後被工作人員要求離開。節目發言人證實事件，並指祖娜對此完全不知情。
巨星捐款聲援雙工會
另一方面，荷里活導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）夫婦捐150萬美元（約1,175萬港元）支持工會，以協助受工潮停工的編劇及演員，之前一眾荷里活巨星，包括佐治古尼（George Clooney）夫婦、麥迪文（Matt Damon）夫婦、里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、曉積文（Hugh Jackman）夫婦及妮歌潔曼（Nicole Kidman）等都曾向雙工會捐錢。
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