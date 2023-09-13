暢所欲玄：睡房風水宜忌

睡房的風水布局直接影響睡眠質素，甚至波及事業、財運及婚姻運，不容忽視。

睡床是家人長時間停留的區域，如不慎放在凶位，會持續受到不良影響。理想的睡床位置是設於房門的對角線，不論直放或橫放，只要與房門呈斜角便可。

如睡床對着房門，本身已有欠妥當，如果床頭床尾跟房門在同一直線上，煞氣會更重，令居住者的精神健康特別差，生活會較多波折，難成大事。床頭露空代表無靠山，喻意事業上缺乏貴人扶持。所謂「無靠山」包括兩種情況：一是床頭後有結構上的柱位或空隙，因而無法貼緊牆壁而放；二是床頭後方直接靠窗，氣流問題等同床頭露空。如要化解，前者問題宜訂製特厚的背板；後者最好是直接封窗，次選是於窗前以高身背板作遮擋。

如床頭對上天花位置有橫樑，代表流通於頭部及天花的氣流距離收窄，氣流會加速衝向頭部，容易令居住者頭痛。宜在橫樑底設置儲物櫃，並將床頭的位置推前，以免頭部受壓。其實橫樑壓向身體的甚麼位置，代表該部位容易出毛病。如以假天花隱藏橫樑，必須注意面積要橫跨整幅睡床面積，以免自製尖角壓向自己。

堪輿學家麥玲玲師傅