娛樂

肥仔踢爆保錡亂擦鞋
男團ERROR前日推出今年首支單曲《枱底隧道》，邀得孫佳君擔任MV女主角，當中有性感椅子舞演出。他們在拍攝前一天才得知消息，保錡激讚對方靚女，自稱看過她很多作品，但肥仔即時踢爆：「不停講孫小姐嘅作品，但全部錯晒！人哋冇演過嗰啲全部噏晒出嚟！」孫佳君大讚他們都是可愛又勤力的年輕人。
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