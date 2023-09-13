娛樂

鄭裕玲冇膽做女王
藝人鄭裕玲獲主題樂園委任為旅遊大使，昨日現身樂園與「女王」和「公主」合照，走入夢幻世界激發少女心，但就笑言不敢扮冰雪女王。提到拍旅遊節目簽生死狀登戰機，她指最辛苦是360度空中轉圈，希望下次挑戰跳降傘和滑翔機。她又讚小鮮肉拍檔林家謙和魏浚笙很乖，自己會做好本分，不計較收視。
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