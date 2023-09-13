徵用天團班底 王心凌演唱會一舞完場？

台灣「甜心教主」王心凌將於本月23、24日在台北小巨蛋舉行《SUGAR HIGH世界巡迴演唱會》首站演出，現時她正積極綵排，而新歌《BITE BACK》MV上架3日，觀看次數已突破百萬，更登上網上音樂發燒影片排行榜第2名。MV中的舞蹈由韓國天團BLACK PINK御用編舞導師Kiel Tutin度身打造，除了有很多大開大合的手腳動作和走位外，亦搭配了柔軟的擺動及各種手勢，細節位相當多，絕對是一項挑戰。

為了練好舞步，王心凌笑言：「每跳一次心率都會飆升到150以上，完全是高強度有氧運動，很累！」她透露曾與舞蹈員商討會否將此歌放在演唱會開場部分，但笑言隨時唱完就直接講Bye Bye！

雙腿受折磨 雖然舞步複雜，但經歷過節目《乘風破浪》每次都要在短時間內練好舞步的考驗後，王心凌笑說：「已經覺得這次算有很多時間可以好好學了！」她與舞蹈員前後綵排近2個月，才達到MV中整齊一致的水準，屆時亦會在演唱會上首度公開演出。她坦言最近練舞相當疲累，大腿外側及膝頭都受折磨，為免受傷，她練舞時一直戴着內附鎮痛貼的護膝。