摸Pet Pet：挑通眼眉扮喊氹主人 林鈺洧「影帝狗」每月歎Spa

前港姐冠軍林鈺洧的愛犬拜奴才貪靚所賜，每月做一次寵物Spa，食物也是全天然，萬千寵愛在一身！而牠亦非常醒目，還識得演戲，最叻扮喊氹她開心。

2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）養了一隻雄性迷你貴婦犬Bagel，她對Bagel一見鍾情，首次相遇時狗狗只有3個月大，見牠瑟縮一團像Bagel，便衝口而出叫了幾聲「Bagel」，怎料狗狗即走到她面前，將Denice的心完全融化，決定帶牠回家。

Bagel性格很好，純情、樂觀、不記仇，Denice笑說：「每次鬧完佢，佢知我嬲，會收埋條脷扮喊，轉頭又笑番。」雖然已經7歲，Bagel依然活力充沛，睇落似足BB狗，原來全拜主人貪靚所致。身為港姐冠軍的Denice經常為愛犬扮靚，除剪毛和沖涼外，每個月又會帶牠做Spa：「每次做完碳酸浸浴，啲毛就會令啲同有光澤，飲食方面就畀天然食物例如雞胸肉佢食，零食都會揀純天然。」

港姐集訓期間，她因無暇照顧而把愛犬寄宿於親友家中，她指阿姨、叔叔非常放縱Bagel，食飯時會在餐枱預留牠的座位，又將狗糧直接放入牠口，當正上賓般招待。不過返家後，Bagel知道不再獲優待，自動波返回牠的食具前進食，十分有趣。

大讚有靈性 Denice大讚愛犬有靈性，有次她情緒低落，坐在廚房地下喊，Bagel跳入懷中舔去她的眼淚，又將頭伏在她的心口。不過，Bagel患有胰臟炎，間中會發病，最嚴重一次試過吐血及屙血，要留醫三日兩夜，加上後腿先天畸形，令她打消配種念頭。