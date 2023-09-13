游嘉欣頻頻喊驚 吳偉豪拔罐兼針灸 嚇到硬軚

藝人何廣沛、吳偉豪、游嘉欣及孔德賢等，前晚出席無綫新劇《你好，我的大夫》首播飯局，首集內容已有中醫急救場面，更有不少施針畫面，不少網民讚題材相當新鮮。

談到拍攝過程，眾演員亦有深刻畫面，吳偉豪指針灸場口最難忘：「有場解酒戲要扮拔罐，又要幫自己針灸，心情好緊張，雖然有醫師指導，但我都緊張到唔敢亂郁兼表情僵硬，不過拍完之後就相信針灸療法。」他指肩膊因打籃球受傷，經針灸後得以紓緩，又自嘲爸爸吳大強比他更強壯：「演戲、唱歌都叻過我，覺得好嬲，所以要返去練歌。」

何廣沛護住女友 劇中飾演中醫的何廣沛，表示對收視有信心：「因為《破毒強人》強勢，希望觀眾睇完繼續想煲劇，將個熱情帶落嚟。」他自言向來怕針灸，今次拍劇在中醫師指導下加深了解，亦開始接受針灸：「早排拍綜藝節目時候唔小心撻傷咗條頸，痛咗個幾月，後來去咗睇中醫針灸，好番七、八成，依家隔日去針灸，相信好快可以完全康復。（女友Sarah有冇幫你按摩？）我由細到大有幫媽媽按，所以自己識得就力，親力親為好。」與圈外女友拍拖大半年的他，強調沒有隱瞞新戀情：「身邊朋友都知，佢哋尊重我所以冇講。」談到女友被起底，他坦言確實有不快：「始終佢係圈外人，未必適應到，希望大家高抬貴手，畀多啲空間我哋。」

至於游嘉欣表示拍攝期間，一場整個頭插滿針的場口令她最難忘：「當時好多人喺身邊走嚟走去，好驚佢哋唔小心會撞到我啲針，後來真係有人撞到針，嚇到我大叫！」