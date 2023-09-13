中娛星動：主辦單位急撲火 王力宏「流量論」成箭靶 甄妮狠批：不知所謂

台灣歌手王力宏舉行演唱會，開場時一段感言疑遭外界斷章取義，在以訛傳訛之下，引來歌壇前輩甄妮發文狂轟狠批，演唱會主辦單位急發聲明澄清，為事件降溫。

王力宏上周六的《ONE LEEHOM WANG一個王力宏》演唱會在台北站舉行首場演出，與前妻李靚蕾經歷「婚變之亂」的他，以一曲《你不在》揭開序幕，並向全場歌迷訴說一席話，感慨又無奈表示：「最近發生的事，你們知道的比我還要多，我做過甚麼，連我自己也是看新聞才知道。其實真話也沒那麼juicy，好啦好啦，我知道啦，真相不是那麼重要，流量最重要。」此番「流量論」令他成為箭靶，歌后甄妮看到報道後大動肝火，公開力斥王力宏：「是人來瘋？還是吃錯藥？出自高學歷的嘴裏真是不知所謂。」

為自己打氣 對此，演唱會主辦單位寬魚國際執行長邱瓈寬表示，希望當日未有入場睇騷的人可以了解來龍去脈，不要被網絡流傳的片段斷章取義而造成誤解。她又還原當晚演唱會王力宏一席話，指他其實以疑問口脗，感慨婚變爆出種種流言蜚語，無憑無據卻傳得人盡皆知。

王力宏似乎檢討了首場演出的言論，翌日說得更為清晰，再為自己打氣：「人生，是一個競技場，你永遠不會知道，前面撲出來的會是甚麼？但鬥士，沒有選擇的權利。是你們，給我勇氣，我會為了我愛的音樂，為了愛我的人搏鬥，哪怕，這是一個人獨自的戰役。我們重新開始吧！」