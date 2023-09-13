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陳自瑤當街講價平一半！

陳自瑤拍片表演講價，大家學嘢喇！ 陳自瑤拍片表演講價，大家學嘢喇！
陳自瑤拍片表演講價，大家學嘢喇！
在內地踩過界當上「帶貨女郎」的無綫藝人陳自瑤，近日去動物園玩，卻忘了帶太陽帽及望遠鏡，烈日當空下即到園外購買。她一展出眾的講價技術，見檔主索價35元即裝作離開，隨即被對方拉住，最後成功講價至25元成交。買望遠鏡時，她賣口乖狂讚嬸嬸靚，成功由120元殺至半價入手，相當厲害！
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