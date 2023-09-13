楊冪37歲生日 熱巴準時報到

內地頂流女星楊冪早前宣布自立門戶，新公司名為「天伊娛樂」，公司暫時只有她一位藝人，意味全部資源均在她身上。不過，其「前下屬」迪麗熱巴未有忘恩負義，昨日凌晨12點準時送上祝福，祝一手捧紅她的「伯樂」楊冪37歲生日快樂。楊冪亦趁機上載一輯身穿透視裙的寫真，配以冷艷紅唇，展現風情萬種的古典美。