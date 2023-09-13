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張智霖夫婦880萬買工廈單位
張智霖與袁詠儀趁低水入市。
張智霖與太太袁詠儀投資有道，有消息指他們斥資880萬元，買入柴灣工業城2期一個1,532平方呎高層單位，成交呎價5,744元，較兩年前演藝界「樓王」任達華購入的同廈低層戶大幅平約11%。原業主於2014年以690萬元購入上述單位，帳面升值190萬元。
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