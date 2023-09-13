Edan約邱鋒澤飲杯 姜濤避談網戰 機場做「黃大仙」

男團MIRROR人氣王姜濤與隊友Edan的粉絲，傳為偶像連日在網上「廝殺」，但未影響兩位當事人的心情。前者在機場做「黃大仙」對姜糖有求必應，後者則偕好友邱鋒澤飲番杯，至於傳與姜濤內鬥的Anson Lo被質疑P圖，各自得其樂。

姜濤的粉絲傳不滿Edan在演唱會將偶像擺上枱，日前Edan的新歌MV被狂派「Dislike」，惹來「幕後黑手」與姜糖有關的揣測。前晚姜濤完成5日台灣電影宣傳之旅返港，200姜糖前往接機，他出閘後先揮手打招呼，再急步走向座駕，但並非上車，而是型爆地將背囊揈入車廂，再來來回回走近圍欄，親手收禮物及信件，期間近距離用電眼發功，令現場尖叫聲不斷。

問到可知Edan的MV被Haters狙擊，姜濤未有回應便登車離去，但座駕駛了幾個車位又停下，原來他為免站在後排的姜糖失望，於不准停車的雙黃線巴士站位置隨助手再落車做「收禮濤」，接過幾封包裹才走人。

Anson Lo被嘲「努力P圖」 另一當事人Edan則偕隊友Jeremy捧台灣男團五堅情成員邱鋒澤的演唱會尾場，邱鋒澤還指他很開心，其後Edan上載與對方的合照，寫上「喝一杯」，似乎雖然未有時間食飯，仍抽空聚一聚Chill吓。

至於曾被指與姜濤不和的Anson Lo，近日忙於在社交網甫靚相，不過，有網民發現相中的木板及枱腳變形，明顯有P圖痕迹，有人更抵死表示首次見他的耳仔高過眉，估計他將耳仔「P高」，寸爆說：「一如既往地努力工作，係咪指努力P圖呀？」

Edan趁邱鋒澤來港開騷，抽空飲番杯。 Anson Lo的照片被發現枱腳變形。