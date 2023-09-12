「復仇者」拉隊到賀 基斯伊雲斯做老襯 打造間諜級婚禮

憑漫威（Marvel）超級英雄「美國隊長」一角走紅的42歲美國男星基斯伊雲斯（Chris Evans），近日被踢爆與26歲葡萄牙女星Alba Baptista在男方家鄉波士頓舉行婚禮，3位「復仇者聯盟」兄弟「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）及「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）都有到場見證。

據知「阿Cap」基斯於本月9日在科德角半島（Cape Cod）一座私人莊園舉行婚禮，除了3位「復仇者」拍檔外，其新片《沉默騙局》（Pain Hustler）女拍檔Emily Blunt亦偕老公出席。有指他們舉行了一場小型而溫馨的婚禮，只邀請至親好友見證。知情人士稱這場婚禮嚴密封鎖消息，每位來賓必須簽署保密協議，還要交出手機。有當地居民日前就影到「新郎哥」偕兒時好友外出，笑容滿臉，有份出席的3位「復仇者」亦於婚禮後翌日被食客影到在當地食早餐。

放風恨生B 基斯與Alba去年11月傳出已拍拖1年多，戀情曝光後，他們經常在社交網公開甜蜜合照放閃，男方曾自爆有意成家立室：「我絕對想要老婆、小孩，建立一個家庭。」而在今年5月曾一度傳出兩人即將舉行婚禮。

除了「阿Cap」基斯外，39歲英國名DJ Calvin Harris亦被爆同日與女友Vick Hope在英國諾森伯蘭郡的古蹟阿尼克花園（Alnwick Garden）舉行戶外婚禮，婚禮以Glastonbury音樂節作為主題，邀得到歌手Nil Rogers及樂隊演出。