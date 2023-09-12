暢所欲玄：支藏人元

天干五行是甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸水，地支是亥子丑北方水、寅卯辰東方木、巳午未南方火、申酉戌西方金，土寄生於四季辰戍丑未。

天干比較單純，但地支卻藏有天干，稱之為地藏人元，故地支比較複雜些，有時是藏單一天干，有時藏有兩個天干或三個天干。其所藏之天干是有分主氣及旁氣，是有先後次序的，即最先者為同干之氣力量最大，跟着的為次，再跟着的更次一些了，但都是與天干有所關連的。

即試列之如下，子藏單一癸水，丑中所藏為己辛癸，寅藏甲丙戊，卯藏乙，辰藏戊乙癸，巳藏丙戊庚，午藏丁己，未藏乙己丁，申藏庚壬戊，酉藏辛，戌藏戊辛丁，亥藏壬甲。

當然，在人的四柱八字中，可能並非都五行齊全，有時可能缺失一種五行，或多於一種五行，若地支中無明顯其五行所在，但支中暗藏有其所缺失的五行，也算是存在的，只是不露而已。

故此，若此中暗藏的五行為己所用，是喜用神的話，為之吉神暗藏，但若所藏的命中所忌，便不值得恭喜了，此為之凶神暗藏，是暗中傷害自己之謂也，必須時刻提防，否則，衰咗都唔知發生乜事。

玄學家伍立群