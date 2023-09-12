王智騫范麒智 食完趕「找數」

藝人王智騫與范麒智昨日出席ViuTV旅遊節目《甜酸苦辣鮮》記者會，節目以食為主，他們指每日回到酒店就會立即做運動消耗脂肪，最難忘是台灣的勁辣麵：「食一啖已經放棄，個胃痛足成日！」他們互爆拍攝期間被集郵，笑言原來在外地也有市場。