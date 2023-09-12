台灣啦啦隊女神李多慧人氣高企，不但吸引宅男粉絲，更惹來蛇蟲鼠蟻！日前她在球場作應援表演，期間一隻大蟑螂飛近，嚇得她花容失色，即時跑走，事後仍心有餘悸，頻頻摸心口定驚。其受驚表情獲網民大讚可愛，並留言笑指：「多慧玩的很High、很自在，連小強都來了」、「多慧真的很怕蟲」。