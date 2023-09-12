李成昌型到爭「金龜獎」

藝人楊玉梅與李成昌昨日出席代言醫美活動，楊玉梅大讚對方去眼袋後靚仔不少，又指他拍廣告時被指似張衞健，笑言：「梁朝偉用對眼做戲攞金獅獎，下個到你攞金龜獎。」問到下一步會否考慮植髮？李成昌開玩笑稱不敢：「咁靚仔，我驚TVB其他小生會打我！」又笑指要開始預備得獎感言，待將來獲「終身成就獎」時發言。