同時間競賽趕Cut卡 鍾雨璇遇扒手 極速破財5.8萬

藝人鍾雨璇日前搭港鐵過海，在車廂內遭扒手偷去銀包，更秒速被賊人盜用信用卡！在她報案之時，對方已盜刷了近6萬元買珠寶及化妝品，猖狂得令她心驚膽顫！

鍾雨璇最近忙於演芭蕾舞劇，又要拍MV及練歌，前日難得放假，她相約家人行街食飯，豈料乘搭港鐵期間遇上扒手，被偷走銀包及盜刷信用卡，短時間內已被簽帳逾5.8萬，她憶述失竊情況：「我喺調景嶺上車，喺北角站轉車去上環，出閘時想拎銀包嘅八達通出嚟拍卡，先發現成個銀包唔見咗！我即刻搵港鐵站內職員求助，佢哋幫我打999報案。一開始時我仲期望有好心人執到會畀番我，銀包入面有3,000現金，仲有身份證同回鄉證。」

疑犯瘋狂掃貨 在她報失信用卡時，突然收到短訊，銀行通知有人在珠寶店進行了5萬元交易，執法人員隨即將案件列為盜竊案處理，疑犯之後又在化妝品店買了8,000多元貨品，她說：「真係好徬徨，個腦空白一片，嗰刻好似要同時間競賽，不停打電話報失信用卡。」之後她再到報案中心落口供，同晚執法人員聯絡她，指疑犯在灣仔購物，翻查店舖閉路電視，見到黑衣黑褲的可疑人士，她只能寄望早日將疑犯繩之以法。

她指疑犯在短短20多分鐘的車程就偷走錢包，更秒速盜用其信用卡，令她大嘆無奈：「屋企人同朋友都有安慰我，佢哋話當係破財擋災。依家啲偷竊案好猖獗，真係防不勝防，大家出入公眾場合要打醒萬二分精神！」她慶幸近日不用到內地工作，否則在遺失證件的情況下絕對不能成行，如今只好趕快申請補領所有證件。