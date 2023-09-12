紅山半島路陷 葉翠翠禁足四日 蒲頭報平安

上周黑雨釀成香港多處水浸及山泥傾瀉，連豪宅紅山半島亦遭殃。前港姐冠軍葉翠翠居於此處，連日來未有更新社交網惹人擔心，前日她終於報平安，揭露住所附近路陷封路，自行禁足4日。

大潭名人豪宅屋苑紅山半島經歷「蘇拉」和「海葵」雙風夾擊後，臨海方向有部分斜坡出現山泥傾瀉，同時涉及低矮建築等，已撤離多人。前港姐冠軍葉翠翠一家五口正是居於此處，她於2019年以6,900萬元購入近3,000呎的紅山半島獨立屋，獨立屋樓高3層、擁私人花園。

黃榕直擊觀塘水浸 黑雨後她已連續數天未有更新社交網，前日趁42歲生日才報平安，上載3個兒子與蛋糕的合照，並表示：「我屋企範圍冇事，外面真係太亂，所以費事出街。紅山半島路面下陷咗好多日，唔止影響我屋企，影響成個區，大潭路又成條路封咗，影響到好多居民，唔單止我屋企外面條路。我哋冇出過街，落雨嗰晚我哋出去食飯後，呢4日都冇再出過去，一直喺屋企，星期一應該可以返到學。」不少網民留言叮囑她注意安全，並建議她暫時搬離寓所，到酒店暫住。

另外，本港昨日繼續下傾盆大雨，觀塘和將軍澳多處水浸，家住觀塘的藝人黃榕就直擊路面情況。她在社交網表示原本要由觀塘去尖沙咀，惟樓下水深及腰，而且有不少私家車死火，同時有小巴冒雨行駛，而水馬四處漂浮，險象環生，萬分苦惱的她只好請問網民如何出門。