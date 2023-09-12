試食「三哥黑蒜油味噌湯米線」 Jeffrey食到派心心

Jeffrey昨日於「譚仔三哥」旺角分店，試食新推出的「三哥黑蒜油味噌湯米線」、限定小食「麻香昆布素菜卷」及「櫻花蒟蒻蘋果綠茶」。美食當前，Jeffrey邊食邊舔脷、單眼、嘟嘴及派心拍照，成功炒熱全場氣氛。談到是米線控，他即自動波力sell品牌說：「平時要keep fit，想食得好少少就會諗起三哥米線喇，大大話話食咗10年左右，名副其實嘅忠粉，最鍾意食雞肉墨丸三小辣，哈哈！」

原來早前Jeffrey往東京旅行時，更特意往「譚仔三哥」朝聖：「畀我發現墨丸原來係香港嘅特色，日本冇呢樣嘢，變咗新鮮嘅番茄，兩地湯底味道都有分別。（香港好味啲？）各有各啦，不過東京可以睇到廚師煮嘢食，有Omakase嘅感覺。」Jeffrey自爆喜歡食辣：「但最辣都只係食過中辣，人生巔峰喇，做人要知道自己嘅極限嘛，不過如果有食辣遊戲都可以試吓。」