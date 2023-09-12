投資7位數 自主做音樂 魏浚笙密接商演補貼 慳家首選食米線

藝人魏浚笙（Jeffrey）自爆是米線控，且會慳家食「摯愛」，儲錢去圓音樂夢，繼續爭取話事權。他坦言至今做歌的投資已高達7位數，但依然無怨無悔，且會努力商演去補貼。

Jeffrey近日獲邀出任「譚仔三哥米線15周年」代言人，昨午出席活動時落力為品牌賣廣告。談到早前曾透露因要自資製作歌曲，所以經常慳家食米線，他笑說：「坦白講，之前3首歌用咗7位數製作費喇，本來諗住接多啲商演去補貼，不過起碼要接到十幾二十場先得，真係要努力啲。（始終唔諗住簽唱片公司？）因為獨立歌手可以做最想做嘅嘢、拍最想拍嘅MV，依家自主權大少少，可以盡量去創新。我個人比較有主見，但拍電影冇得話你想做邊個角色，反而音樂上可以話事。」

拒搵女友拍MV 當記者打趣指繼續下去的話，可能投資的資金已足夠買一層樓，Jeffrey表示：「點都唔夠Tyson Yoshi勁，佢一個MV製作費等同一層樓嘅首期，之前個MV用咗百幾萬，啲CG好厲害，我都好欣賞。（你咁樣，經理人女友有冇詐型？）冇喎，佢仲好支持我。各人興趣都唔同，有人鍾意買車或買樓，我就鍾意拍MV作為歷史嘅記載。（下次搵女友做MV女主角？）經理人做乜女主角呀？哈哈！好多謝之前啲MV女主角，肯用友情價幫手就真，大家合作得好開心。」

Jeffrey又指年尾前繼續會有新歌推出：「好似第4首歌會走喜感路線，好有歡樂性，會令大家開心啲。（今次搵一堆女主角，或者同性朋友演出？）其實都有諗過，可以搵多啲朋友幫手，睇吓佢哋關唔關照我啦。」他又自爆想接校園騷：「想感受唔同舞台嘅感覺。（唔驚你現身會淪陷？）有冇咁誇張呀？」