日本拜師上速成班 唐詩詠鋪路做甜品女王

視后唐詩詠近日四圍飛，更專程到日本學整麵包甜點。她自言是麵包狂熱分子，想學習製作過程及當地文化，目前已學了10款精品款式，實行向甜品女王方向進發！

唐詩詠去年與無綫結束近20年賓主關係，此後無約一身輕，閒時相約圈中好友黃翠如、張曦雯、江美儀等聚會，又與爸爸即興親子日本遊，亦聯同江美儀到長野參加山路跑，早前更遠赴孟加拉作探訪，生活相當充實。

熱愛甜品及糕點的她，近日飛到東京報讀麵包及甜品速成班，面對同班10多名同學，身為初哥的她心情緊張，接受本報訪問時笑指此行絕對是忽發奇想：「本身好鍾意食麵包，有一日喺網上見到有個團係學整麵包，所以即刻報名，因為好想知道日本麵包好食在邊度，同埋作為麵包師嗰份堅持，去學習佢哋嘅文化。雖然只係短短3日，但課程特別之處係每日都搵唔同老師教整唔同款式，幾多元化。（有冇同學認出你？）冇留意，大家都係麵包狂熱分子，好專心上堂。」

斟洽幕前工作 面對日籍導師授課，詩詠表示幸好有翻譯協助，加上不時有同學為她解疑難：「啲同學好多都係專登飛去學，同埋學咗好耐，所以見我有唔明就好細心幫我，有提點我技巧，全部都好Nice。（整成點？）第一次整覺得好難，原來單單發酵就一日起碼3次，咁先會令到麵包鬆軟，同時又要整一個天然酵母，所以有好多技巧同細節未學。係好難，明白要做到就要好多細節加埋，所以我好努力去學。」問到是否準備開麵包店？她表示烘焙很難成為其副業：「整畀自己食應該問題唔大，要變成一盤生意應該唔得啦！（繼續向藍帶課程進發？）未諗咁長遠，等返香港再試吓自己水平先，唔知有冇呢個天分。今次學咗起碼5款甜品、5種麵包，希望返到香港唔會唔記得晒！」近日忙於自我增值的她，表示仍會作幕前演出，透露有劇本及代言人工作斟洽，待適當時機再公布。

熱愛日本文化的她，近期頻頻飛往當地旅遊。雖然近期日本排放核污水話題引起全球關注，但她似乎未驚過，近日在大阪被網友野生捕獲並親切合照。