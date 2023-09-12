娛樂

郭珮文簽TVB睇條件

郭珮文坦言鍾意於社交網分享靚相。 郭珮文坦言鍾意於社交網分享靚相。
郭珮文坦言鍾意於社交網分享靚相。
落選港姐郭珮文有「港姐大騎樓」之稱，由面試至決賽都是風頭躉，獲不少網民睇好在娛樂圈發展。不過她日前於社交網被網民問到：「會不會簽TVB？」她以英文表示尚未決定：「老實講我依家都唔肯定，因為唔知佢哋提供到啲咩機會或條件畀我，但係我會開始多啲post相，因為呢樣係我鍾意做嘅事。」
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