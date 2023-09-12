獨家訪問：重遊澳洲 結伴做善事 蔡思貝被點錯相 自認「姚子羚」打圓場
視后蔡思貝日前偕姚子羚出Trip到澳洲，私下帶了禮物到當地拍賣為老人院籌款，相當有心。她們以前在澳洲讀書，對當地有情意結，思貝開心重遇舊同學。雖然一度被主持叫錯「子羚」，但她大方開玩笑打圓場，獲網民讚EQ高又友善。
無綫藝人姚子羚及蔡思貝日前出發到澳洲悉尼出席一連串活動，她們以前在澳洲升學，子羚受訪時說：「好開心呀！以前我喺墨爾本讀書，雖然同悉尼好近，但未去過。呢幾日天氣好好，今次除咗同當地觀眾見面，仲有同思貝周圍行吓，我哋去咗歌劇院、fish market同QVB（維多利亞女皇大廈）附近打卡。」
自製杯具籌款
子羚透露此行其中一個活動是出席慈善晚宴，主要替當地老人院籌款，要捐出自己的物品，子羚出發前親手造了兩隻中秋兔仔和星星杯，她說：「諗住就嚟中秋節，想有啲意思，自己造就最獨一無二，仲籌到萬五澳元（約7.6萬港元），好開心！」思貝則帶了30歲的生日禮物去籌款，提醒大家每日要做好自己，並表示此行與子羚品嘗了當地有名的西瓜蛋糕：「好開心，澳洲嘅粉絲溫柔得嚟又好熱情，今次工作之餘，仲見番中學同學同其他朋友，大家都成長咗，生活幸福又有一番事業，好戥佢哋高興，更加覺得自己要繼續努力。」有當地粉絲在社交網分享照片並發文，大讚思貝友善，在擠擁的情況下，仍主動拿着相機合照，期間主持將她叫錯做子羚時，她即時開玩笑打圓場：「Hello大家好，我係姚子羚。」
另外，思貝早前拍無綫節目《貝遊歐洲》一口氣體驗了30多個不同主題的游泳池，期間展示美好身段。
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