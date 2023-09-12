中娛星動：小花搶飯碗 轉戰影壇開路 趙麗穎獲章子怡加持 楊紫做「串星」硬攻

長江後浪推前浪，近年內地不少「95後」及「00後」小花冒起，身為電視界一姐的趙麗穎、楊冪、Angelababy與楊紫已算「中女級」花旦，為免被後浪淹沒，趙麗穎與楊紫今年瞄準電影市場，銳意開拓新版圖，當中楊紫連拍3片，趙麗穎更獲金像導演陳可辛與影后章子怡加持，大有機會發圍！

內地花旦競爭激烈，幾乎每隔幾年便經歷一次改朝換代，先後被選為「新四小花旦」的趙麗穎、楊冪、Angelababy與楊紫均已年過30，不能再獨沽一味走偶像路線，故紛紛尋求轉型，當中以趙麗穎及楊紫最成功，除了電視作品外，今年更拓展電影路，務求站穩「一姐」地位！

趙麗穎公認是好戲之人兼獲獎無數，憑劇集《花千骨》及《知否知否應是綠肥紅瘦》兩度奪得金鷹獎觀眾喜愛的女演員大獎，演技備受業界及觀眾肯定，雖然間中也有拍戲，但她主要以電視劇為重心，上一部電影已是2018年的《西遊記．女兒國》。

放慢腳步拍劇 相隔5年，趙麗穎今年終於再有新戲，其中一部是與劉燁合演的《虎狼之路》，飾演母親的她因女兒被丈夫賣掉，與人販子鬥智鬥勇。而另一部是由金像獎「最佳導演」陳可辛監製的《醬園弄殺夫案》，預計11月開拍，故事改編自真人真事，同片還有「國際章」章子怡及實力派演員王寶強，班底強勁，絕對是趙麗穎在影壇發展的強勁助力！雖然還未正式公布演員人選，但之前趙麗穎曾被拍得跟陳可辛見面，相信是洽談有關合作。在影壇蠢蠢欲動的她，今年在公仔箱較為安靜，暫時只有一部與林更新合演的《與鳳行》待播。

Baby「一線」難保 至於以往專注拍劇的楊紫，今年同樣影、視兩邊走，劇集方面先有人氣劇《長相思》，被指有「旺夫體質」的她獲4位小生拱照，無論收視及口碑都鶴立雞群；她將拍攝另一大製作劇集《國色芳華》，講述女流之輩在商界立足之道。影壇方面，楊紫一改公仔箱的「甜寵」戲路，接拍犯罪片《獵毒》，飾演性格剛強、混入販毒集團當臥底的緝毒人員。雖然工作排得密麻麻，但她仍抽時間為兩部電影《熱辣滾燙》及《轉念花開》客串，可見她對進軍電影界的積極及野心。

相比趙麗穎與楊紫，一直被彈「得個殼」的楊冪與Baby，一線花旦地位岌岌可危！今年有兩劇《暮色心約》及《塵緣》播出的Baby，上堂進修仍未能搣甩「瞪眼式演技」，綜藝方面亦原地踏步；而楊冪雖是流量女王，但被指講對白如背稿，沒有靈魂，近年她轉向綜藝發展，但有感綜藝並非長久之路，故再度回歸拍劇兼成立工作室，實行自己捧自己，惟暫時未見成績。

章子怡 楊紫今年有3套電影在手，盡顯對影壇的野心。