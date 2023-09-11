拋離隊友Lisa Jennie出Po價1,637萬

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jennie，最近與著名時裝品牌CEO、加拿大流行天王Justin Bieber的美國索模老婆Hailey Bieber、女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）及Selena Gomez等獲海外媒體選為「2023年具影響力女性50位」，媒體指Jennie是著名時裝設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld於2019年離世前親自選出的最後一名模特兒，而她為品牌在社交網出Po的價值高達1,637萬港元。至於BLACK PINK的泰籍成員Lisa早前登上「2023年社交網百大富豪榜」，當時報道指Lisa的出Po價達448萬港元，不過原來Jennie還比Lisa高近4倍，認真厲害！