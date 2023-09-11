遭舉報犯公然淫亂罪 最高判處監禁 華莎受查期間 疑再賣弄色情捱插

韓國女團MAMAMOO成員華莎月前於大學祭的大膽演出引起網民反感，更被學生家長人權保護聯會舉報她犯公然淫亂罪，消息指她上月底以被舉報者身份接受調查，未料事件還未結束，她又因在節目以性感校服造型表演而被鬧爆，是非不斷！

一向作風大膽的華莎出道以來多次因為衣着太暴露而被批評賣弄色情，今年5月她為韓國成均館大學祭擔任表演嘉賓時，在演出期間擘髀舔手指，之後將手指放在下體位置，被網民鬧爆低俗惡心，學生家長人權保護聯會今年7月表示已向警方舉報華莎犯了公然淫亂罪。

昨日有消息指，華莎上月底以被舉報者身份接受調查，她受查時被問到當日演出的目的及背景等，執法部門將判斷表演是否真的有色情成分，再決定是否將案件移交檢方，而事務所亦證實消息，指華莎已誠實地接受調查。公然淫亂罪是指在很多人看見的公眾場所做出淫亂行為，一經定罪，可被判監禁1年或罰款3萬港元。

向20年前Britney致敬？ 此外，華莎在MAMAMOO今年6月中在首爾舉行安可演唱會後，正式宣布離巢，過檔男歌手Psy的公司P Nation，但強調會繼續參與組合活動。而她最近攜新歌《I Love My Body》回歸樂壇，未料又惹是非，她前晚亮相節目《認識的哥哥》，以性感校服造型演繹新歌，慶祝節目播映400集，不過有觀眾對華莎的演出表示不滿，指她教壞細路及將校服性商品化，有網民則指華莎只是致敬美國流行天后Britney Spears在20多年前的演出服裝，不過當時Britney的衣着亦曾引起學生家長抗議。