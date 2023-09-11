暢所欲玄：想要得財富 首要健康好

「戍鼓斷人行，邊秋一雁聲。露從今夜白，月是故鄉明。」出自杜甫的詩句，當中提及的「白露」就是農曆廿四節氣之一，俗語有云：「白露秋風夜，一夜涼一夜」，意思指夜涼了，才會凝結出白色露水。另外，以五行來說，秋天屬金，金色白，所以秋露又稱白露。

所謂「一物治一物，萬物皆為藥」，除了為秋天出生所屬五行布局外，每個人也可因應秋天的五行，在生活上作出調節，化解問題。至於甚麼事情最關鍵？當然是健康，守護自己身體，才有力量去幹其他大計，要是有心無力，錢放在眼前也無力享受，同時又破財去醫病，所以要治未病，做好自己。

怎樣為秋天做防病工作？肺屬金，很多人的肺會出事，這可從八字查出一個人金多或金小；另外，跟肺有母子關係是腎，腎屬水，沒有金何來生水，在這個月份出生的朋友，如感覺不順利，可試擺放4枝用水養的富貴竹，男放西北，女放西南或放自己枱上左邊。與此同時，秋天出生的人士少用金器放在自己身上。其他養生原則包括養肺助收，防燥傷津，預防感冒。謹記飲食清淡，少吃寒涼，衣被護陽。健康是人生的最好財富，祝福讀者合家平安！