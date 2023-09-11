9月11日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月11日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
譚詠麟水淹電動車
香港日前受到暴雨侵襲，譚詠麟亦身受其害，其座駕在馬路上受到暴雨的洗禮差點被淹沒。他在社交網上載照片，但未有提及他的電動車停泊在哪裏。從照片所見，座駕被浸到車胎位置，車後窗以大毛巾覆蓋，車頭燈一直亮着，難怪會失去動力。他又上載停雨後的情況，汽車表面未見嚴重損傷。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230911-0911_00282_063/譚詠麟水淹電動車
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc