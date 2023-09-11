娛樂

譚詠麟水淹電動車
香港日前受到暴雨侵襲，譚詠麟亦身受其害，其座駕在馬路上受到暴雨的洗禮差點被淹沒。他在社交網上載照片，但未有提及他的電動車停泊在哪裏。從照片所見，座駕被浸到車胎位置，車後窗以大毛巾覆蓋，車頭燈一直亮着，難怪會失去動力。他又上載停雨後的情況，汽車表面未見嚴重損傷。
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