香港日前受到暴雨侵襲，譚詠麟亦身受其害，其座駕在馬路上受到暴雨的洗禮差點被淹沒。他在社交網上載照片，但未有提及他的電動車停泊在哪裏。從照片所見，座駕被浸到車胎位置，車後窗以大毛巾覆蓋，車頭燈一直亮着，難怪會失去動力。他又上載停雨後的情況，汽車表面未見嚴重損傷。