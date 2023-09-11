娛樂

張鈞甯生日許願 唔要戀人
台灣女星張鈞甯本月4日生日，當中獲公司同事送上連場驚喜，先於拍攝場地突然推出生日蛋糕，令壽星女感動得熱淚盈眶。於許下的3個願望當中，除了健康及事業順利之外，單身的張鈞甯沒期望有戀愛對象，實行全神貫注事業拚搏。
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