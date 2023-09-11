9月11日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月11日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
張鈞甯生日許願 唔要戀人
台灣女星張鈞甯本月4日生日，當中獲公司同事送上連場驚喜，先於拍攝場地突然推出生日蛋糕，令壽星女感動得熱淚盈眶。於許下的3個願望當中，除了健康及事業順利之外，單身的張鈞甯沒期望有戀愛對象，實行全神貫注事業拚搏。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230911-0911_00282_062/張鈞甯生日許願--唔要戀人
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc