大學畢業 留加拿大 鄧佩儀無意回港 告別無綫

前華姐冠軍鄧佩儀前年被指沒有工開，隨後向無綫請假返加拿大修讀工商管理學士學位，淡出幕前，重返校園生活。她昨日於社交網正式宣布畢業：「終於完成了我的學位！6月份時已經申請了畢業，正在等11月份的畢業典禮……還記得剛開始回到校園時，一邊面對着外界的誤解，一邊考試，當時一邊流淚一邊溫書……但現在很開心熬過了那段時間，成為更堅強的自己。」

陪伴家人更重要

鄧佩儀又大談當初重返校園時經歷外界的誤解：「種種的原因讓我拍完《換命真相》後，請了假回加拿大完成我一直想完成的學業和探望家人。當時也不斷在想，人生的意義不就應該是和家人一起開心地過嗎？雖然2021年尾時，最難過是被誤解成沒有工作10個月，而我是因為一早請了假才沒有工作的……曾經寫過無數遍千字文想說我的感受，但最後還是選擇了刪掉。現在我不多說了，因為監製與演員們之後都已經為我澄清了。」她雖然再三強調並非被無綫雪藏，但亦表明畢業後不會返港：「最後要跟大家說的是，畢業後我也會繼續留在加拿大。」變相宣布離巢！