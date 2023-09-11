娛樂

胡智同抖氣網友抖不過氣

胡智同晒出肌肉照，令不少男網友痛恨自己沒畀心機健身。 胡智同晒出肌肉照，令不少男網友痛恨自己沒畀心機健身。
胡智同晒出肌肉照，令不少男網友痛恨自己沒畀心機健身。
前港姐吳婉芳的二仔胡智同熱愛健身，練到一身肌肉，早前他上載彎腰抖氣的動作，網民睇到嘩嘩聲，有人抵死留言：「我要被這個畫面洗腦了。」他又晒出一張童年時與媽媽的合照，相中吳婉芳攬實兒子，畫面溫馨充滿愛，有網民稱分不清她是媽咪還是家姐。
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