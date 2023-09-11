自資出歌 愈做愈貴 魏浚笙重本拍MV跑數填氹

新世代男神魏浚笙一直自資製作歌曲，新歌更揼本飛到歐洲拍攝MV，他自爆仍然未能回本，還需努力跑商演賺錢。至於陳曉東在台灣投資買屋，但空置8年白交土地稅，他的起心肝去跟進物業狀況。

魏浚笙（Jeffrey）前晚以「愛心大使」身份，偕同ANSONBEAN、雲浩影、陳宗澤出席東華三院慈善晚會，近年自資出歌的Jeffrey愈做愈貴，其新歌《失約巴黎》MV遠赴法國取景，花費6位數，從英國或在巴黎當地找來工作班底，已盡量降低成本，他笑言現在要努力賺錢填數：「之前兩首歌都未回本，為求做更多好嘅MV，要跑多啲商演。」

當歌手後他更開始注重護聲，並分享自己一個開聲秘方：「唱歌前我要食白飯，靠葡萄糖開聲，前一晚唔飲凍嘢同食雪糕，最好全日都唔好講嘢，不過好難，我鍾意講嘢，尤其講啲冇營養嘢，唔鍾意靜。」他並透露已有第4首歌在手，望年底前推出。

陳曉東考慮做包租公 同場的陳曉東透露中秋節期間將飛台灣處理私務，他要親身跟進物業的裝修進度，原來其物業購買多年一直丟空，加上疫情，還未曾開始裝修：「個單位冇住過，但我交足8年土地稅。」他不打算自住，先行裝修再決定放租或出售，並爆老婆是惡死包租婆，他笑說：「老婆負責幫手收租。」

東東表示暫時不會再置業，認為全球經濟正慢慢調整，採觀望態度，自己理財一向謹慎及踏實，他說：「就算市面好好，都唔會一次過買10間，會睇自己行業條件，偏向保守，都驚市面唔好會有風險。」