《聲夢》《造星》夢幻聯乘 炎明熹跨感官演唱 為學生打氣

《聲夢傳奇》人氣歌手炎明熹、鍾柔美與張馳豪前晚破天荒與《全民造星V》參賽者Jason及Ritchie同台演出，創造破次元的夢幻聯乘，令現場樂迷為之瘋狂。今年升呢大學生的炎明熹即場為莘莘學子打氣，望透過音樂令大家放鬆心情。

中國銀行（香港）「理財TrendyToo」前晚假海洋公園水上樂園舉辦全港首個大型跨感官水上音樂會《TrendyToo SPLASH!》，齊集多位青春偶像包括炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）、女團Lolly Talk 、《全民造星V》型爆鼓手雷濠權（Jason）及「做工佬」梁瑋城（Ritchie），以靚聲勁歌炒熱氣氛，全場High爆！

壓軸合唱《全身暑假》 音樂會焦點所在是兩大選秀節目《聲夢傳奇》及《全民造星》參賽者破天荒同台獻唱，Gigi、Yumi、Aska、Jason及Ritchie合唱快歌《全身暑假》作壓軸演出，5人活力十足兼表現合拍，歌迷尖叫聲不絕，成為全晚高潮。

而聲夢三人組亦有分別獻唱，Aska唱出《I am yours》及《聽晚見唔見到你》，獲封「跳唱女神」的Yumi就跳唱其參賽名曲《狂野之城》及個人單曲《Breaking my heart》，Gigi則在漫天泡泡下唱出《Little Magic》、《別找我麻煩》及《我鍾意》，三人難得合體獻唱《我們都是這樣長大的》，他們更齊齊為學生們打氣，剛剛升格大學生的Gigi表示：「知道好多同學都要面對新學年嘅各種挑戰，希望大家能透過今次音樂會放鬆心情，藉着勁歌熱舞盡情狂歡！」

Jason挑戰打水鼓 至於Jason有破格表演，首度挑戰「打水鼓」，氣勢逼人，其後他在雷射燈光交織下唱出《離開地球表面》、《LadyKilla》及自創歌曲《Just do it》，又與Ritchie合唱《我做的是愛不是夢》，兩人唱畢後一齊畀心，非常可愛。深受網友愛戴的Ritchie單拖獻唱冧歌《報復式浪漫》、自創歌《雞蛋仔格仔餅》及《Uptown Funk》，他自言在音樂會上跟大家一齊Jam歌感覺興奮，並笑言：「好有馬來西亞海邊度假嘅感覺，希望各位『工友』投入睇騷。」