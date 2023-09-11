B.Gs打機上癮無法自拔

女子組合B.Gs 5位成員昨日出席合資的水晶店開幕儀式，成員鄒莉盈表示將推出新歌《元宇宙》：「講虛擬宇宙入面嘅愛情故事，遲啲會拍MV，我會化身做花仙子，同男主角都有啲親熱鏡頭。」她表示為更能投入歌曲意境，開始學習打機，豈料一打上癮，試過不眠不休打通宵。