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B.Gs打機上癮無法自拔
B.Gs正籌備明年出團歌，及計劃回內地登台。
女子組合B.Gs 5位成員昨日出席合資的水晶店開幕儀式，成員鄒莉盈表示將推出新歌《元宇宙》：「講虛擬宇宙入面嘅愛情故事，遲啲會拍MV，我會化身做花仙子，同男主角都有啲親熱鏡頭。」她表示為更能投入歌曲意境，開始學習打機，豈料一打上癮，試過不眠不休打通宵。
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