離婚與第三者無關 樂基兒唔急搵對象 囝囝係Lover

前「天王嫂」樂基兒（Gaile）早前自揭婚變後首次露面，強調離婚不涉及第三者，不應再追究誰對誰錯，現時最重要是陪伴囝囝開心成長，笑言囝囝同時是她的Lover，暫未考慮接受新戀情。

名模樂基兒、周汶錡、王敏德夫婦、Ana R.、藝人莫文蔚及王君馨（G.Racie）等昨晚現身香港高級時裝設計師鄭兆良的時裝騷，為對方撐場。久未露面的Gaile表示很高興能參與今次盛事，順道見見老友，她透露仍未完全復出工作，現時與前夫朱智豪以共同撫養形式照顧囝囝Hunter，是她目前最重要的事，直言並不辛苦：「最緊要係媽咪爹哋都好錫囝囝，我哋嘅時間都係擺喺囝囝度。」她指二人是經過溝通後才決定分開，問到當中原因？她說：「其實唔可以怪任何嘢，大家最重要係個仔開心。（涉及第三者？）一定唔係！冇可能。」

王君馨準備頒獎禮戰衣 她坦言事情已過去，除照顧囝囝外，現時亦會接一些廣告工作，於香港、美國及印尼3地走來走去，每日也會與囝囝以視像形式見面：「佢知道打風都有關心我。」問到她是否已預備好接受新戀情？她冧爆表示現時有囝囝做她的Lover，至於將來的事則無人知曉。

至於G.Racie就指與設計師相識多年，對方承諾會為她設計一套高級時裝作出席頒獎禮之用，但她指要先再推出更多新歌，坦言今年的頒獎禮並不是她的目標。