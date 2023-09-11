王怡然缺席深圳領獎 莊子璇陳曉彤反目成仇

應屆港姐是非不斷，亞軍王怡然的父母被內地苦主追數，昨日得獎港姐前往深圳領獎，唯獨王怡然缺席，似乎因擔心受狙擊而避席，至於冠軍莊子璇再被爆料指跟多位佳麗不和，有佳麗向無綫反映，卻遭下封口令否則採取法律行動。

《2023香港小姐競選》賽果塵埃落定，惟是非卻沒完沒了。亞軍王怡然因父母於內地經營的補習社倒閉，被爆捲款千萬走佬，成為苦主狙擊對象，對此王怡然卻持逃避態度，即使近日公開亮相亦不受訪。昨日港姐出發深圳珠寶贊助商領獎活動，亦未見王怡然蹤影，似乎是怕苦主大聯盟「追數」，刻意避開到內地。

莊子璇竟是雙面人？ 至於被視為港姐眾矢之的莊子璇，近日又再被爆料與落選港姐陳曉彤早於越南外景期間就經常嗌大交，現在兩人關係正式決裂，互相unfollow社交網，又指莊子璇人前人後兩個樣，看不起一些廣東話不純正的佳麗，經常取笑胡睿涵及陳怡名。雖然曾有佳麗向工作人員反映莊子璇的行為，但最終莊子璇只被責怪幾句，未有進一步的行動。莊子璇成為冠軍後，更有超過一半的佳麗非常不滿，但爆料者指無綫最後以合約作為條件向她們下禁令，否則將採取法律行動。

據知莊子璇參選時是孤獨精一名，沒有佳麗跟她老友，她在越南外景奪得「越南越愛香港小姐」獎時，佳麗梁倩淇揚言:「邊個拎呢個獎都順，佢拎我唔順」，皆因眾佳麗都知莊子璇經常討好工作人員，指她在對答環節表現亮麗並非有急才，而是事前從工作人員口中得知題目才有好表現。