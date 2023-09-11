演中醫師 迎難而上 蔡思貝何廣沛兜兜轉轉 愛火重燃

蔡思貝與何廣沛在無綫新劇《你好，我的大夫》中初次合作飾演情侶，並首度挑戰中醫角色，新鮮感十足！貴為視后的思貝坦言被艱澀對白考起，廣沛則最怕向人施針，兩人初合作已惺惺相惜互派高帽，火花四射。

由方駿釗監製、何廣沛與蔡思貝主演的無綫劇《你好，我的大夫》由今日起逢星期一至五晚上八時三十分播出。故事以中醫行業為背景，講述一班初出茅廬的年輕醫師為理想而奮鬥、互相扶持的熱血故事，見證各人成長經歷。

思貝與廣沛飾演中醫師，廣沛的角色更是以本劇的中醫顧問為藍本，劇中講述兩人青梅竹馬，長大後齊齊修讀中醫並互生情愫。畢業後二人分道揚鑣，思貝選擇在中醫診所由低做起，廣沛卻決定放下香港的事業及愛情到外地義診，10年後再度相遇已成上司下屬關係，幾經兜轉後愛火重燃，但現實問題令愛情再次受到考驗。

為求逼真，劇中演員都有上堂學習基本的中醫常識及針灸方法，思貝表示今次的難度在於有大量艱澀對白：「有好多嘢要背，當中有唔少係四字詞，因為我飾演一個好有經驗嘅中醫師，所以喺講完都唔知自己講乜嘅情況下，我要好流暢咁同個病人講解。」思貝又指今次的角色跟以往不同：「以前嘅角色好多情感會喜怒形於色，但今次係壓抑住心底嘅感受，直到某個點先爆發出來，有少少失控，對我嚟講都係一個挑戰。」

廣沛最怕拮痛人 至於廣沛自認對中醫認識不深，針灸更是易學難精，他說：「好明顯思貝喺呢方面比較有天分，佢會嘗試在家練習，我練習時還可以，但我有惻隱之心，擔心拮人時對方會好痛，有一場係我幫思貝針灸，我係好緊張，好驚拮親人，因為我唔係專業，不過喺指導下都順利完成拍攝。」講到兩人首次合作，廣沛稱讚思貝對角色拿捏出色：「我哋係有一段長達近20年嘅感情，都幾複雜，好在對手係思貝，佢又係視后，所以大家好快攞到感覺。」