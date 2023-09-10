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Enako升Cup晒水着
日本Cosplay界女神Enako，近年憑百變形象與索爆身材走紅藝能界，工作接踵而來，帶挈荷包發脹外，原來身材亦同樣發福。
她近日在網上開直播，自爆今年夏天因喪食糖果、零食兼飲酒，搞到足足肥了10多磅，身材變得更有肉地之餘，上圍亦更加豐滿，相信粉絲都不會介意。
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