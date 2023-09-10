堅持己見 現身威尼斯 謝茜嘉突破禁令 撐罷工照宣傳

國際影壇盛事《第80屆威尼斯電影節》已於香港時間今日凌晨閉幕，而由奧斯卡金像影后謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）主演的新作《Memory》入圍「主競賽單元」，前日於電影節舉行記者會及首映禮，謝茜嘉以不同造型出現，其中她穿上T恤出席記者會力撐「美國演員工會」（SAG）的工潮。

由於謝茜嘉的新作由獨立電影公司製作，因而不受SAG對演員禁止工作包括宣傳的協議所影響，因而可以現身電影節宣傳新片。謝茜嘉和美國男星彼得沙格（Peter Sarsgaard）一同出席當地舉行的記者會宣傳新片。而謝茜嘉特別穿上印有「美國演員工會正在示威」字樣的黑Tee現身以示支持，她受訪時直言在罷工潮之下出席電影節感到十分緊張，而她更自爆團隊有人曾建議她不要出席。謝茜嘉解釋堅持出席的原因：「我來這裏是因為SAG已經明確表示，支持罷工的方式是在社交媒體上發貼、走上示威前線和協議臨時協調的項目。」而她亦表示希望工潮可以盡快圓滿結束。

John Cena重回摔角界 而同一晚，謝茜嘉就換了另一套Deep V閃爍黃金戰衣出席首映禮大騷事業線，她笑容滿面企定定讓傳媒拍照，亦有與在場的粉絲互動，為他們自拍及簽名。除劇組外，彼得的影星妻子瑪姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）亦現身首映。影片播映完畢後獲全場觀眾站立拍掌接近8分鐘，兩位主角對觀眾的熱情而大為感動，雙雙落淚。

另一方面SAG發起罷工至今已接近兩個月，一眾演員冇工開，其中包括摔角手出身的美國動作片男星John Cena。他最近受訪時預告將重返摔角擂台。中文名趙喜娜的John於2001加入摔角界，並創出佳績。雖然John從未正式宣布退出摔角界，但隨着他在電影界發展，他已絕迹摔角擂台。據知他目前手頭上還有多部片約等他開工，有待工潮結束後他又會再次放棄摔角事業返回水銀燈下。