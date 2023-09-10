暢所欲玄：運程不順多波折？可能跟名字有關

俗語有云：「不怕生錯命，就怕起錯名。」有的名字不好，輕者病傷，家中不順，身體不好，重者諸事不順，行事多波折。以下一起看看甚麼名字容易導致人的運程不順吧！

1.姓名三才間有衝突

姓名學中的三才配置對起名很重要，三才配置指的是天格、人格、地格，其中天格是由姓氏決定的，也是先天不能改變；人格代表自己，人格的吉凶，對人的發展影響很大；地格和人格有密切關係，主要影響人的家庭運、婚姻運。假如三才之間的五行相剋，就會影響人的運勢，從而出現奔波勞累、多有挫折、行事不順的影響。

2.姓名有不好的諧音

所謂「名不正則言不順，言不順則事不成。」姓名具有極強的資訊誘導力。好的名字能夠改變人的性格、運程，相反，名字有不好的諧音或寓意，就會對人的事業、健康、婚姻與人際關係帶來不好的影響。

3.姓名五格數理為凶

五格是指天格、地格、人格、外格、總格。這些數理有吉有凶，假如姓名五格的數理凶數多，吉數少，運勢自然多波折。不過，單純的五格數理評分意義不大，姓名需要配合本人的時辰八字，結合先天五行喜忌和吉祥數理格來推算。

玄學名師黃楚淇