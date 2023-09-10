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袁偉豪張振朗急到爆粗
藝人袁偉豪與張振朗近日主持無綫節目《歐洲鐵騎遊》，挑戰10天內親駕鐵騎游走歐洲四個國家，過程接連遇上滂沱大雨兼炒車，加上首天拍攝出發不久已跟甩大隊，令兩子焦急得多番爆粗，最終大隊擾攘3個小時才走出困局，體驗難忘！
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