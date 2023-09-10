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賈靜雯支持女兒穿鼻環
台灣女星賈靜雯的18歲大女梧桐妹（Angel），打扮向來性感，最近更去打鼻環，賈靜雯對此抱支持態度：「她跟我討論過，我覺得她自己不要後悔都OK。」她指女兒事前曾詢問意見，當時她搞笑地叮嚀：「我說你可以不要跟牛一樣嗎？選個好看一點的。」
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