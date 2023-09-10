王怡然終於笑得出 莊子璇留肚慶功

是非纏身的港姐亞軍王怡然，昨日出席活動時繼續不受訪，好姊妹莊子璇與王敏慈不介意代為「發言」，指她心情尚可。而王敏慈即將飛返北京上課，希望事業、學業兩兼顧。

應屆港姐三甲莊子璇、王怡然、王敏慈與「友誼小姐」姜依宁繼續四出領獎，昨日到北角出席保健產品活動，期間王怡然繼續封嘴，但臉上開始有點笑容，惟妝後依然黑眼圈明顯。

莊子璇受訪時表示連串領獎已接近尾聲，而日前因黑雨關係，終於可以放假休息，她與王敏慈不約而同當晚有飯局，家中亦沒受水浸影響，尚算好彩。提到王怡然的心情，2人指對方狀態可以，但未有細問家事。對於港姐受訪工作全落在她們身上，2人均表示不介意，王敏慈更直言：「因為本來都係我哋要做嘅嘢嘛！」

王敏慈賺機票錢 另外，王敏慈今日起程返北京繼續學業：「有嘢做先飛嚟。（飛來飛去機票咪好貴？）所以要努力搵錢，不過暫時未有工作安排，今次應該可以喺北京留耐少少。（同學有冇同你慶祝？）佢哋都有恭喜我，不過上次返去時間好短，暫時未約到。（唔考慮停學？）仲應付到，到真係唔得先考慮啦！」

至於莊子璇近日開始約朋友慶功：「會同大學同學食飯，我估類似飯局都有十幾二十餐，有中小學同學嘛！（約許軼？）遲啲可能都會，咁多飯局都驚食肥，所以平日真係要食少啲。」至於一眾落選港姐會否面試簽約做藝人，她坦言有聯絡但不清楚。