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龍門陣
林襄作嘔似懷孕
這一杯地獄特飲，正好考驗林襄的忍耐力。
台灣樂天桃猿啦啦隊隊長林襄，最近以「戀愛小天使」身份擔任新一輯真人騷的固定嘉賓，節目上輸家需喝一杯由黃連粉、辣椒醬及百香果混合而成的「地獄特飲」。面對「特飲」林襄呈作嘔狀況，令主持人忍不住笑說：「前3個月不能說喔！」並溫馨提醒：「你這樣記者會寫你懷孕！」令林襄哭笑不得。
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