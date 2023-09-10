獨家消息：慶MIRROR成軍 活動打孖上 陳卓賢3子合體騷 嚴陣以待

有傳男團MIRROR將於11月舉行兩大活動慶祝成軍周年，除齊集12子開派對外，3大人氣成員姜濤、Ian與Jer更會合體開騷，然而，昨日Ian對此大賣關子稱不知情，自言想跟不同音樂人合作，並點名稱讚無綫的歌手任暟晴。

今年11月是MIRROR成軍5周年，有傳團隊屆時會舉行兩個大型慶祝活動，分別是11月1日全體成員於主題樂園包場與鏡粉開Party，而11月26日「上弦三子」姜濤、陳卓賢（Ian）及柳應廷（Jer）在灣仔會展合體開騷，雖然經理人花姐一度否認，但當日確有大騷，而憑三子之人氣定必令現場「淪陷」，故近日有關方面已開始部署當日的保安安排，以防發生意外。

昨日Ian現身機場直播室錄節目，吸引大批粉絲捧場，有傳Ian最近勤出新歌是為爭取在叱咤頒獎禮上贏得唱作人金獎，他作出否認：「我唔係為咗爭金獎，只係希望唱多啲歌畀大家聽，我仲有好多未發表嘅Demo，如果好似之前一年出一首，大家可能聽唔夠。」

欣賞任暟晴 他透露計劃擴充自己的歌單，為明年的演唱會做準備，又指由於要為演唱會綵排，目前還不確定能否出席叱咤頒獎禮，要待公司安排。另外，對於有指他將與姜濤及Jer合體演出，他稱並不知情，又笑言：「有唔怕通知我。」他希望跟不同音樂人合作，特別欣賞《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴翻唱他的歌曲《鯨落》，大讚對方的歌聲動聽。