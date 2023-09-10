向何廣沛送祝福 朱晨麗心動 恨嫁恨到出口

朱晨麗早前爆出與富二代新歡史昊洺拍拖兼疑似大肚，昨日她首度開腔強調單身，但恨嫁恨到出口，希望有幸福家庭，又隔空向有新戀情的「舊愛」何廣沛送上祝福。

時裝設計師何國鉦創立的「亞洲新一代創意設計協會」為栽培年輕設計師出力，昨日在會展舉行時裝設計比賽，多位好友包括藝人朱晨麗、陳楨怡、孔德賢和名媛胡曦文等捧場，朱晨麗早前爆出與名人史立德的兒子史昊洺拍拖，她強調現時單身，與對方只是朋友，希望專注工作，感情事順其自然，不明為何傳出緋聞，史昊洺也覺得傳聞誇張。

她稱爆緋聞時正值跟陳煒在馬來西亞沙巴旅遊，沙巴的朋友也向她八卦，令她啼笑皆非，問到識男仔會否給陳煒過目？她說：「佢話遲啲有機會幫手睇吓！（想學陳煒快啲結婚？）望住佢咁幸福都有少少心動。（介紹男仔你識？）暫時未。」提到舊愛何廣沛承認與靚女公關蜜運中，朱晨麗表示祝福。

林鈺洧教師妹減壓 去屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）擔任活動司儀，原來她未成年行第一個騷就是何國鉦的婚紗騷，她說：「我覺得第一次行騷畀咗佢，希望第一次做司儀都畀佢。」提到應屆港姐是非較她「勝一籌」，她笑稱：「贏我，好呀！佢哋仲細，好快會適應，我年紀大過佢哋，話題講多幾次，心理抒發吓就適應。」

Denice跟應屆亞軍王怡然同樣受到父母負面新聞牽連，她認為上一代的事不關子女事，最緊要做好自己，當選港姐本應是開心事，應該好好享受。並建議王怡然不要被嚇怕，鼓勵對方接受訪問，認為答完心情會更加好，平日吃好東西及跟朋友傾偈亦有助減壓。