羨慕姊妹一雙一對 胡定欣生日大禮 吸陽氣催姻緣

視后胡定欣前晚現身劇集活動，獲贈蛋糕慶祝生日，拍檔蕭正楠拉攏同場猛男圍住她合照，讓她吸陽氣以早日「脫單」，認真夠老友！

陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯（Kelly）、朱智賢、郭柏妍與曹永廉等前晚聚首一堂，食飯兼睇無綫劇集《破毒強人》大結局，期間眾人為昨日生日的定欣送上蛋糕慶祝，阿蕭更起哄叫一眾猛男圍住壽星女合照，讓單身的她吸陽氣！

踏入42歲，定欣坦言：「都希望遇到另一半，身邊姊妹都一雙一對，都希望自己有呢個緣分，但急唔嚟，好似今日大結局安排飯局，都係天注定。（有冇男士約慶祝？）有好多，好似陳山聰、袁偉豪、單立文。（有冇單身男士約？）承大家貴言，阿Bob（林盛斌）之前都有介紹，觀察吓先。」

陳豪望劇集見好就收 談及日前的罕見大暴雨，定欣與陳豪認為有助收視。正拍攝新劇《企業強人》的陳豪表示，暴雨夜駕車回家時，雨水已浸過引擎，當時也擔心座架死火，慶幸最終順利返家。對於網民睇好2人再攞視帝、視后，定欣認為獎項是其次：「一套劇有好成績，要天時地利人和，劇集有好口碑已經好開心！」至於可希望拍前傳？陳豪笑言見好就收，希望在頒獎禮有好成績。

阿蕭亦分享暴雨夜經歷，自爆屋企水浸：「睇睇吓劇醒起出露台睇睇，原來啲水已經浸到腳眼，差啲浸到入屋浸爛啲地板，即刻清咗渠口啲樹葉，唔使一分鐘已經全身濕晒。」而問到可希望劇集原班人馬添食，他說：「聽監製講都有興趣開前傳，續集就唔得，因為啲人死晒，得番我同馬國明。」Kelly亦希望拍前傳：「因為我個角色死咗，如果開續集就冇我份。」阿蕭即附和：「Kelly唔甩得，『強人』系列咁多套，得佢未甩過。」