五月天演唱會 阿信抱恙吸氧
台灣天團五月天同樣於內地舉行巡唱，掀起一股搶票熱。惟前晚在西安開騷時卻發生「意外」，網上瘋傳主音阿信在台上獻唱期間鼻插喉管的畫面，見他帶着氧氣裝置上台，一臉憔悴令粉絲大感心痛。據歌迷指出，由於阿信重感冒，加上連續9日捱夜錄製跨年演唱會用的影片，同時要巡迴演出，身體終不勝負荷，只能勉強完成表演。
阿信在騷上向觀眾坦承身體不適，表示有一點小感冒：「講話時沒事，可是唱歌的時候，很多時第一個字就（鼻塞）塞住了。」並着觀眾陪他們大聲唱，尤其是第一個字的時候。其後團員介紹感謝名單時，怪獸突然提到：「我看到阿信的手上有拿着東西。」阿信解釋：「這不是氣球，我在吸氧。」見其鼻子下方插着吸氧氣管，看似在紓緩身體狀況。怪獸聽了大玩食字：「很癢啊！」阿信配合地說：「這些都是氧（氣），我癢得很。」一番對話似為緩解歌迷的擔心，阿信又笑問：「今天有點熱，大家是不是很熱情。」有歌迷即大叫「脫掉」，怪獸及時解圍：「阿信都說他小感冒了，你們還捨得他脫掉嗎？請冠佑代勞脫衣服吧！」
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