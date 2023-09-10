五月天演唱會 阿信抱恙吸氧

阿信在騷上向觀眾坦承身體不適，表示有一點小感冒：「講話時沒事，可是唱歌的時候，很多時第一個字就（鼻塞）塞住了。」並着觀眾陪他們大聲唱，尤其是第一個字的時候。其後團員介紹感謝名單時，怪獸突然提到：「我看到阿信的手上有拿着東西。」阿信解釋：「這不是氣球，我在吸氧。」見其鼻子下方插着吸氧氣管，看似在紓緩身體狀況。怪獸聽了大玩食字：「很癢啊！」阿信配合地說：「這些都是氧（氣），我癢得很。」一番對話似為緩解歌迷的擔心，阿信又笑問：「今天有點熱，大家是不是很熱情。」有歌迷即大叫「脫掉」，怪獸及時解圍：「阿信都說他小感冒了，你們還捨得他脫掉嗎？請冠佑代勞脫衣服吧！」